Régions-covid19: Nouveaux décès et cas de contamination enregistrés

De nouveaux décès et cas de contamination par le coronavirus ont été recensés, entre lundi et mardi, dans différentes régions du pays.

Dans le gouvernorat de Sfax, un nouveau décès a été enregistré portant à 11 le nombre de morts liés au coronavirus dans la région depuis la propagation de la pandémie, a affirmé le directeur régional de la santé Jawher Mokni à l’agence TAP.

Selon la même source, 26 nouvelles personnes atteintes du covid19 ont été détectées, lundi, parmi 126 analyses effectuées sur des sujets suspectés d’avoir contracté le virus.

Dans le gouvernorat de Gabès, un homme âgé de 52 ans, originaire d’El Hamma, souffrant de maladies chroniques, est décédé, lundi, dans l’hôpital militaire de Tunis, a souligné le directeur régional de la santé Riadh Chaouch, ajoutant que le nombre total des décès est passé à 18 personnes. Par ailleurs, 19 nouveaux cas de contamination ont été découverts dans la région, selon la même source

Dans le gouvernorat de Nabeul, un homme âgé de 70 ans habitant à Slimane est mort, lundi soir, portant à trois le nombre total des décès liés au coronavirus dans la région depuis le début de la propagation de la pandémie. Egalement 50 nouvelles contaminations ont été détectées, lundi, dan région après la publication des résultats de 270 analyses effectuées.

Depuis la propagation de l’épidémie, le nombre de contaminés s’élève à 513 cas au gouvernorat dont 24 personnes parmi le corps paramédical et médical, a souligné à l’agence TAP le directeur de la santé préventive de la direction régionale de la santé, Omar Selimi.

Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit : 12 cas à El Haouaria, 8 à Soliman, 3 à Dar Châabane El Fehri, 3 à Grombalia, 3 à Menzel Bouzelfa et 3 à Nabeul-ville et 2 cas respectivement dans les délégations de Beni Khiar, Kelibia, Menzel Temime et Hammamet.

Dans le gouvernorat de Tozeur, 4 nouvelles personnes atteintes du coronavirus ont été recensées, mardi, dont 3 agents travaillant dans le secteur de la santé, a précisé la directrice de la médecine préventive à Tozeur Souad Najii, soulignant que le nombre total des contaminés est porté à 64.

Par ailleurs, de nouvelles mesures préventives ont été prises à l’échelle du gouvernorat de Tozeur à l’instar de l’interdiction des cérémonies de mariage durant 2 semaines et le renforcement du protocole sanitaire dans les sociétés et établissements publiques.

Une demande a été aussi adressée aux autorités compétentes pour l’installation d’un laboratoire mobile afin de pouvoir effectuer et analyser les tests de dépistage covid-19 à Tozeur.

Dans le gouvernorat de Kasserine, 8 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, mardi, portant le nombre total des contaminés à 95 depuis la réouverture des frontières, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la santé Abdelghani Chaabani.

Dans le gouvernorat de Médenine, 8 nouvelles personnes ont été testées positives parmi 93 prélèvements. Ces cas sont répartis comme suit: 7 cas à Djerba et 1 cas à Ben Guerdane.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, un nouveau décès a été enregistré, mardi, a annoncé la direction régionale de la santé. La défunte (64 ans), originaire d’El Mghira (délégation de Fouchana), est morte dans l’hôpital de la Rabta à Tunis.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, 6 nouveaux individus ont été testés positifs, mardi, portant à 103 le nombre de contaminés dans la région depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier.