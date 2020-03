Régions : Rapatriement de Tunisiens d’Algérie

Des Tunisiens bloqués en Algérie, à cause de la pandémie de Covid-19, sont quotidiennement rapatriés par les autorités tunisiennes en coordination avec l’Algérie. Vendredi, au moins 45 Tunisiens ont pu franchir le passage frontalier d’El Ayoun-Babouche (gouvernorat de Jendouba) et 61 autres citoyens ont été évacués à travers le passage frontalier de Bouchebka (gouvernorat de Kasserine).

Les 45 Tunisiens bloqués depuis, samedi 21 mars 2020, au passage frontalier algérien d’El Ayoun ont été rapatriés, vendredi, en coordination avec les autorités algériennes et transférés à Tunis, indique à l’agence TAP le président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri.

Ces Tunisiens, des cadres et employés dans des sociétés tunisiennes privées implantées en Algérie, étaient bloqués depuis plusieurs jours à cause de la fermeture de la frontière terrestre algérienne pour prévenir la propagation du Covid-19.

A Kasserine, les unités sécuritaires, ont rapatriés, vendredi soir, 61 Tunisiens d’Algérie, à travers le passage frontalier de Bouchebka (délégation de Fériana), indique le gouverneur de la région, Mohamed Semcha, dans une déclaration de presse. Parmi eux, une douzaine de personnes originaires de la région ont été placées, à l’isolement obligatoire, au foyer universitaire de Kasserine-sud. Des moyens de transport ont été mis à la disposition des autres Tunisiens pour les ramener à leurs régions respectives, après un engagement écrit de se soumettre à l’auto-isolement.