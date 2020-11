Régression de la demande nationale de produits pétroliers de 12%, à la fin du troisième trimestre 2020

La demande nationale de produits pétroliers a diminué de 12%, à 2,99 Mtep, à la fin du troisième trimestre 2020, en raison, essentiellement, du confinement total décidé par le gouvernement durant la période de mars, avril et mai 2020, afin de juguler la pandémie du COVID 19, selon le rapport mensuel « La conjoncture énergétique », publié vendredi, par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

La consommation de carburants routiers (laquelle représente 65% de la consommation totale des produits pétroliers) a diminué de 7%, à fin septembre 2020, alors que la consommation de gasoil a régressé de 9% et celle de GPL a baissé de 1%.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une diminution importante de 67%, courant les 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019. Elle a baissé de 74% courant le mois de septembre 2020, à cause de la ralentissement des activités de secteur du transport aérien qui subit de plein fouet les répercussions de la pandémie du Coronavirus.

Quant à la consommation de coke de pétrole, utilisé exclusivement par les cimenteries, elle a diminué de 17% entre fin septembre 2019 et fin septembre 2020.