86 nouveaux décès, 1410 cas positifs et 2684 patients hospitalisés

Le ministère de la Santé publique a annoncé 86 nouveaux décès dus au Covid 19, jusqu’au mercredi 05 mai, qui s’ajoutent aux 11.208 morts déjà enregistrés depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Selon le bilan scientifique global publié, jeudi soir, parmi un total de 5556 tests effectués, durant les dernières 24 heures, dans les divers laboratoires de la république, 1410 personnes ont été testées positives.

Après le rétablissement de 2852, le nombre total des guérisons est actuellement de 272.505 personnes.

Le ministère fait état de « 2684 patients atteints au Covid-19 actuellement admis dans les centres hospitaliers publics et privés». Les services de réanimation dans les CHU et cliniques accueillent un total de 660 cas positifs dont « 508 sont placés en soins intensifs et 152 intubés ».

Le premier cas de Covid-19 en Tunisie a été détecté le 02 mars 2020 alors que le premier décès dans le pays date du 19 mars de la même année.