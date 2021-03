Produits pétroliers: Une baisse de 4% de la demande nationale entre début 2020 et début 2021

Une baisse de 4% de la demande nationale de produits pétroliers, est enregistrée, entre janvier 2020 et janvier 2021,indique le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, dans son rapport mensuel de la conjoncture énergétique, rendu public jeudi. Cette demande qui s’est située à 380 ktep, concerne l’essence (3%), le gasoil (4%) et le jet (63%), précise le ministère.

- Publicité-

Le département de l’énergie l’explique, par ailleurs, par les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la 2ème vague de la pandémie du COVID-19. Toutefois, la structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre janvier 2020 et janvier 2021 à l’exception de quelques produits notamment le jet dont sa part est passée de 4% à 2%. Le rapport fait état d’une baisse de la consommation de jet aviation de 63% durant le mois de janvier 2021 par rapport à la même période de l’année précédente à cause du ralentissement des activités de secteur du transport aérien qui subissent de plein fouet les répercussions de la pandémie du Coronavirus. La consommation de carburants routiers, qui représente 59% de la consommation totale des produits pétroliers, a baissé aussi, en janvier 2021, mais seulement de 4% par rapport à janvier 2020. En contrepartie, la consommation de GPL a augmenté de 1% entre janvier 2020 et janvier 2021. De même pour la consommation de coke de pétrole, qui a enregistré une légère hausse de 1% entre janvier 2020 et janvier 2021 (données partiellement estimées), sachant que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries.