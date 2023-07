Energie : La baisse touche tous les compartiments du secteur en 2022

Depuis plus d’une décennie, le paysage énergétique tunisien a subi une transformation majeure marquée par le déclin des ressources, la dépendance accrue du mix énergétique aux énergies fossiles et l’augmentation des importations des produits pétroliers et du gaz naturel.

Un recueil des données clés sur le secteur de l’énergie, conçu par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines, vient d’être publié, apportant un éclairage concis sur l’évolution des principaux indicateurs énergétiques relatifs à l’année 2022.

Le rapport a recensé un nombre total de 16 permis en cours de validité à fin décembre 2022, dont 13 permis de recherche et 3 permis de prospection.

En outre, deux nouveaux permis de recherche ont été attribués en 2022 à savoir « Bir Abdallah » et « Jébil » en juillet 2022, ainsi que 56 concessions d’exploitation à fin 2022.

S’y ajoutent une nouvelle concession en juillet 2022 intitulée « Zarat Nord », et un forage d’un nouveau puits au cours de 2022 qui est un puits de développement contre 6 puits en 2021.

Approvisionnement en pétrole brut

Le rapport évoque une production moyenne de 35.4 mille barils/jour de pétrole brut en 2022, contre 40.4 mille barils/jour en 2021. Une baisse remarquable de la production de la concession Halk el Menzel qui était entrée en production en 2021.

Par ailleurs, une diminution de 9% du raffinage en pétrole brut a été observée, de 1.46 Mt de pétrole brut en 2022 contre 1.61 Mt en 2021.

De même , les chiffres montrent une diminution de la production nationale de gaz naturel en 2022 de 7% à cause de la poursuite de la baisse de la production au niveau des principaux champs, ainsi que l’entrée en production de la nouvelle centrale à cycle combiné de Radès « c », d’une capacité additionnelle de 450 MW environ.

En effet, la centrale IPP-Rades est en arrêt de production à partir du mois de juin 2022, elle a intégré le parc de la STEG. Le parc électrique se base sur les cycles combinés à hauteur de 42%.

Une baisse de la production nationale d’électricité de 3% a été observée, avec un manque d’utilisation de fuel pour la production électrique en 2016-2022, ainsi qu’une hausse remarquable des importations d’électricité, suite à limitation des achats de gaz algérien.

Le rapport a enregistré un nouveau record du pic électrique : 4677 MW courant le mois de septembre 2022.

Consommation des produits pétroliers

Une légère hausse de 0.8% de la demande en produits pétroliers en 2022 par rapport à 2021 a été observée. La hausse a touché quelques produits à savoir l’essence (+4%), le jet (+66%) et le GPL (+1%).

Toutefois, la demande sur les autres produits a baissé : le gasoil (-2%), le petcoke (-9%), le fuel lourd (-2%) et le pétrole lampant (-23%). 4.9 Mtep constitue la demande de l’année 2022 en gaz naturel, soit 4% de moins par rapport à 2021.

Une baisse de la demande du secteur électrique de 9% a été enregistrée , avec une hausse de la demande hors production électrique de 8% notamment au niveau des clients haute pression.

Bilan énergétique

Les ressources nationales d’énergie primaire (y compris redevance GA) ont atteint 4.7 Mtep en 2022 contre 5.1 Mtep en 2021, en baisse de 8%.

La demande d’énergie primaire est passée de 9.68 Mtep en 2021 à 9.49 Mtep en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 2%.

Concernant le solde énergétique, le bilan d’énergie primaire fait apparaître un déficit de 4,78 Mtep en 2022, contre un déficit de 4.58 Mtep relevé à la fin de l’année écoulée.