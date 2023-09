Rehili : »Le vieillissement des canalisations impacte la qualité de l’eau »

Le spécialiste du développement et des ressources en eau, Hassine Rehili, a déclaré ce 28 septembre 2023, sur Express Fm, que selon les chiffres officiels, jusqu’au 19 septembre, les stocks des barrages sont tombés au niveau de 26%, notant que les revenus des barrages ont diminué au cours du mois de septembre à seulement 4,1 millions de mètres cubes, ce qui représente une baisse significative.

Ila expliqué que les températures sans précédent ont fait augmenter la consommation d’eau de manière remarquable, notant que le rationnement périodique de l’eau, qui a duré plusieurs mois, est presque terminé.

« Nous espérons qu’au cours de la semaine prochaine, les conditions changeront, que nous sortirons de la zone de haute pression, et qu’il y aura des précipitations à des taux respectables ».

Rehili a également estimé que si la situation demeure ainsi, cela ne se répercutera pas seulement sur les barrages, mais également sur les ressources souterraines.

Il a également ajouté qu’en ce qui concerne l’eau en bouteille en Tunisie, il existe des lois réglementant le secteur et que , l’Office national des eaux thermales est chargé de l’octroi des autorisations, soulignant que le problème est de donner des ressources en eau aux investisseurs pour qu’ils le fassent, dans les zones qui ont besoin d’eau, sachant qu’un mètre cube d’eau est vendu à environ 350 dinars.

L’Etat est responsable de la réorganisation de ce secteur, en accordant la priorité à l’eau potable et à l’eau d’irrigation, en réduisant l’attribution des licences et en convertissant ces ressources appartenant à la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau, a indiqué Rehili.