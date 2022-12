Remise et reprise chez les conseillers principaux au cabinet du chef de l’état

Une semaine après leurs nominations comme Conseillers Principaux au sein du Cabinet du Chef de l’État du RD Congo, c’est ce mercredi que s’est déroulé la cérémonie de remise et reprise entre les conseillers principaux entrants et sortants dans les différents collèges. La cérémonie a été présidée par la Directrice de Cabinet Adjointe du Chef de l’Etat, Nicole Ntumba Bwatshia

A la suite d’une série d’ordonnances rendues publiques le mercredi 21 décembre dans la soirée, le Chef de l’État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des nouveaux conseillers Principaux au sein de son cabinet.

Ils sont au nombre de 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges ont reçu mandat d’apporter un nouveau souffle dans le cabinet du Président Tshisekedi.

Parmi les entrants, figure Maître Jacquemin Shabani, Haut cadre de l’UDPS. Il est désormais nouveau CP au collège Politique et processus électoral.

Sur la Liste des 13 , on retrouve également le professeur Peter Kasongo Batusse, un ancien conseiller au Collège éducation et recherche scientifique, qui prend désormais la tête du Collège agriculture, pêche et élevage.

Une femme parmi les heureux promus, on notera l.apresence de Catherine Wania, qui prend les commandes du Collège diplomatique au sein du Cabinet présidentiel. A l’issue de cette cérémonie solennelle, le Professeur Nicole Ntumba Bwatshia s’est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Elle leur a fait un exposé concernant les nombreux défis qui les attendent.