Hausse des prix des fruits, légumes et poissons au marché de gros

L’évolution de l’offre globale et des prix des principaux produits de base sur le marché de gros de Bir El Kassaa, au mois de juin 2024, montre une hausse importante des prix de vente de la plupart des variétés de fruits, de légumes et de poissons, oscillant entre 189 % à 1446 millimes/kg pour les oignons et 3% pour les pommes à 2878 millimes/kg), selon les indicateurs publiés par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).S’agissant des fruits, le renchérissement a concerné les prix des pastèques, soit une hausse de 94%, à 994 millimes/kg, mais, aussi des pêches plates (81%), pour atteindre 3295 millimes /kg , ainsi que des pêches, dont le prix s’est élevé à 2 742 millimes /kg, avec une hausse de 63% .

Pour les autres fruits de la saison d’été, l’accroissement des prix varie entre 33% et 3%. Il s’agit des prunes et des raisins (+ 33%), vendus respectivement à 3 507 millimes/kg et à 6 000 millimes /kg , des melons (+31%, à 2 098 millimes /kg ) , des figues (+25%, à 5 000 millimes/kg ) , des amandes vertes (+5% à 1 805 millimes /kg), et des pommes (+3%, à 2 878 millimes /kg ).

En contrepartie, une baisse des prix des autres fruits a été enregistrée au mois de juin 2024 par rapport au même mois de l’année précédente, laquelle a concerné les prix des abricots (-9%, à 2 546 millimes /kg), des fraises ( -18%, à 2 628 millimes /kg) et des agrumes ( -64%, à 1 426 millimes /kg).L’évolution de l’offre des fruits sur le marché de gros a fait ressortir que les quantité de pastèques, de pêches, de pêches plates, de prunes, de melons et d’abricots ont marqué une baisse.

S’agissant des prix des légumes, ils ont, également, connu un enchérissement, notamment ceux des oignons, avec une hausse 189 %, à 1 446 millimes /kg, des piments ( 60% à 2 743 millimes /kg), des courgettes ( 44%, à 1 124 millimes/kg) , du persil (32%, à 1 029 millimes /kg), des piments piquants ( 28%, à 1 753 millimes /kg) , des concombres ( 16%, à 1 817 millimes /kg) , des pommes de terre (11%, à 1 170 millimes /kg) et des tomates ( 4%, à 808 millimes/kg)Seules les quantités de pomme de terre ont enregistré une baisse de 9%, passant de 2305 tonnes en juin 2023, à 2106 tonnes en juin 2024 .

Pour ce qui est des poissons, la hausse des prix de certaines variétés a oscillé entre 50% et 7% . il s’agit des variétés de Merlan (50%, à 15 787 millimes/kg), de Maquereau (48%, à 20 315 millimes/kg) , de Mulet Lippu ( 40%, à 10 168 millimes /kg), de Rouget ( 24%, à 28 351 millimes /kg) , de Sardine ( 20%, à 4769 millimes/kg ), et de Seiche ( 7%, à 19000 millimes /kg)La baisse des prix pour les poissons au mois de juin 2024 par rapport au même mois de 2023 a porté notamment, sur ceux du Chinchard (-7% à 3890 millimes /kg) , et du Pataclet ( 17% à 3730 millimes /kg )L’offre de presque toutes les variétés de poissons a enregistré une diminution au mois de juin 2024 par rapport à la même période de 2023.