René Trabelsi, le juif tunisien en qui Chahed avait cru, meilleur ministre du Tourisme depuis 2010

Ce n’était pas la première fois que son nom était évoqué pour le fauteuil du ministère du Tourisme. Déjà opérateur reconnu dans le domaine, sa réussite dans le secteur du tourisme ne laissait personne indifférent. Son sort ne sera pourtant scellé au ministère d’à côté de l’unique hôtel sous forme de pyramide que le 5 novembre 2018, par la seule volonté de Youssef Chahed qui avait cru en lui, envers et contre tous.

Le juif Tunisien, bonne trouvaille de Chahed, qui a fait du bien à la Tunisie et à son tourisme

Et le Tunisien de confession juive, le 3ème après Albert Bessis et André Barouch en 1956, et dont le père est, de surcroît, président de la communauté juive de Tunisie, en est reconnaissant. «Merci Youssef Chahed, car vous avez cru en ma capacité à changer et à faire le changement, à apporter la valeur ajoutée, et à me permettre d’avoir l’opportunité de servir mon cher pays, la Tunisie, depuis un autre endroit, malgré le fait que je sois technocrate et non affilié à un parti … mon seul parti est la Tunisie». C’est ce que disait René Trabelsi, le 13 septembre 2019, dans un Post mis en ligne sur sa page, à 18 heures 30, à l’adresse du chef de gouvernement. Les réseaux sociaux s’étaient déchaînés contre lui, à la saison du pèlerinage d’El Ghriba, mais il trouvera soutien sur les mêmes réseaux.

Ceux qui l’avaient soutenu connaissaient le professionnalisme de l’opérateur, déjà installé en France. Et, disons-le sans détour, connaissaient aussi le pouvoir de la communauté de la diaspora juive tunisienne, et savaient qu’elle l’appuiera sans réserve pour qu’il y arrive. Lui, il reste discret sur le sujet et se limite à dire que «beaucoup pensent aussi que l’effet d’annonce de la nomination de René Trabelsi en tant que ministre du Tourisme a fait beaucoup de bien pour la Tunisie. Cela est visible, rien qu’en regardant ce qu’en ont dit les médias étrangers du monde entier et qui ont, à l’occasion, beaucoup parlé de la Tunisie».

Les records de René : 9,5 millions de touristes, et 5,7 Milliards DT à fin décembre

Au 20 décembre 2019, le nombre de touristes étrangers ayant choisi la destination Tunisie, était exactement de 9 millions et 50 mille. Cette réalisation enregistrait une hausse de 15 % par rapport à la même période de 2018, et de 18 % par rapport au chiffre référence de 2010. Lorsque décembre aura clos l’année, et selon les chiffres du Booking, le nombre des visiteurs devrait s’élever à 9,550 millions.

Côté revenus (Ndlr : En espérant que les députés néophytes ne reposeront pas, encore et de nouveau, la question de « Où est l’argent du tourisme ? », sachons que le tourisme est un secteur privé et l’argent du tourisme va aux hôteliers et non à l’Etat et René Trabelsi y avait déjà répondu), le secteur touristique aura engrangé 5,4 (Ndlr : 1.626 M€, en hausse de 28,9 %, et 1.828 M$ en hausse de 22 %) Milliards DT, des revenus en hausse de 37 % par rapport à la même période de 2018. Un chiffre qui devrait atteindre les 5,7 Milliards DT à fin décembre courant, représentant ainsi un record en la matière.

Lorsqu’il avait pris ses fonctions, le 14 novembre 2018, son chef lui avait fixé l’objectif de 9 millions de touristes. Quelques mois après, il disait à Africanmanager que c’était possible. Une année après, et alors qu’il est probablement sur le départ, son bilan chiffré indique qu’il a fait le boulot et réalisé les neuf millions de touristes. Et c’est, probablement, le seul ministre du gouvernement Chahed, avec quelques rares autres, qui aura tenu parole. Son frère Elie, prévoyait, depuis août dernier, que les chiffres frôleront les 10 millions. René le confirme.

Nul n’est prophète en son pays !

René avait pris la succession de Salma Elloumi, alors partie au cabinet de feu Béji Caïed Essebssi. Cette dernière avait presque déblayé le terrain, alors miné par les Warnings sécuritaires de plus d’un pays, et avait couru, ministères et ambassades, pour essayer de lever ces Warnings, et desserrer l’étau autour d’un tourisme tunisien, frappé par le terrorisme qui le ciblait en tant que secteur économique majeur pour la Tunisie. René Trabelsi reprendra le flambeau, et s’y investira avec une verve communicative qui lui ouvrira les plateaux de beaucoup de médias étrangers, et lui vaudra un surcroît de soutien à ses prêches en faveur d’une Tunisie de la tolérance, une Tunisie de l’ouverture sur l’autre, et destination sûre et sécurisée, pour le touriste étranger. Une stratégie médias qui a été pour beaucoup dans la réussite de René Trabelsi.

Il faut noter que tout le monde n’est pas d’accord avec cette réussite. Le dernier en date, et non des moindres était Afif Kchouk. Président de l’Union Nationale de l’Industrie Hôtelière, et organisateur du salon du tourisme MIT, il évoque le passif de ce bilan 2019, et argumente que «malgré les bonnes performances réalisées, le secteur a de la peine à se relever, miné par le tourisme parallèle et informel qui représente, pratiquement la moitié, voire plus, de son activité».

Kchouk évoque à ce sujet «une baisse de la capacité en lits mise en exploitation, un taux d’occupation inférieur à 50%, des RBE bas, vu l’augmentation effrénée des charges, les hôtels n’arrivent pas encore à rembourser leurs crédits ; et le problème de l’endettement reste sans solution. Ni les agences de voyage (et leurs problèmes de Omra et de parc roulant), ni les restaurants, ni les loueurs de voitures et encore moins les transporteurs aériens ne sont dans de meilleures situations». Nul n’est prophète en son pays !