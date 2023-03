Renflouement d’un navire de pêche coulé dans les eaux territoriales

Un certain nombre de marins -pêcheurs et de plongeurs ont réussi mercredi, à renflouer, en coopération avec la garde maritime à Zarzis, un navire de pêche qui a coulé deux jours avant dans les eaux territoriales à 20 milles du port de pêche de Zarzis, à l’initiative de l’Association le Pêcheur pour l’environnement et le développement.

Aucun dégât humain n’a été enregistré lors du naufrage de l’embarcation de pêche. Aujourd’hui Mercredi, le navire coulé est arrivé au port de pêche de Zarzis.

Selon le délégué de Zarzis, Abdessalem Bou Aziz, neuf navires de pêche et un groupe de plongeurs se sont portés volontaires pour faire sortir l’embarcation et l’amener au port, en coordination avec la garde maritime.

Et d’ajouter que le naufrage de cette embarcation a été causé par l’infiltration des eaux à bord du navire, précisant que les travaux d’entretien de l’embarcation seront effectués dans le port.