Rentrée littéraire de l’IRMC: deux auteurs, deux ouvrages autour du soufisme à travers l’Histoire

La nouvelle rentrée littéraire de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) sera marquée par deux rencontres les 5 et 17 octobre 2023 avec deux auteurs et deux ouvrages autour du soufisme à travers l’Histoire.

Pour un premier rendez-vous, l’IRMC accueillera, le 5 octobre 2023 (17h30), l’historienne Nelly Amri pour présenter son ouvrage » Sur les pas des Maîtres. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya au coeur des échanges soufis « , (paru en janvier 2023).

Professeure à l’université de la Manouba (Tunis), l’historienne Nelly Amri a élaboré de nombreux travaux portent sur l’histoire du soufisme, de la sainteté, notamment féminine, de l’hagiographie et du sentiment religieux en islam, plus particulièrement en Ifriqiya et au Maghreb médiéval.

La rencontre sera une occasion pour présenter l’ histoire des dynamiques des échanges soufis entre occident et orient musulmans, ainsi qu’à l’intérieur de chacune des deux aires. Ce nouvel ouvrage de Nelly Amri invite le lecteur à suivre, du IIIe/IXe au Xe/XVIe siècle, à partir de l’Ifrîqiya et vers elle, les pas des maîtres soufis, entre Occident et Orient musulmans et tente d’élucider la délicate question de leurs influences réciproques.

L’historienne dispose d’une longue expérience de recherche sur l’importance des femmes dans la tradition soufie (Les femmes soufies et la Passion de Dieu, écrit, en 1992, à quatre mains avec son mari, Laroussi Amri, sociologue tunisien de la religion), avec une attention focalisée sur la figure emblématique de « Lella Manoubiya ».

Le 19 octobre 2023 (17h30), le socio-anthropologue Francesco Piraino, présentera quant à lui son ouvrage de l’année 2023 » Le soufisme en Europe. Islam, ésotérisme et new age « , Ce livre décrit le développement du soufisme en Europe occidentale, en particulier en France et en Italie, à travers une recherche empirique prolongée fondée sur l’observation participante dans quatre confréries soufies à Paris et à Milan : la ?Al?wiyya, la B?dsh?shiyya, la Naqshbandiyya ?aqq?niyya et l’A?madiyya- Idr?siyya Sh?dhiliyya.

Francesco Piraino est sociologue des religions et des cultures, spécialiste des questions liées à la spiritualité, à la mystique, à l’ésotérisme, à l’art et aux liens et connexions entre les religions. Il est actuellement chercheur à l’Université Ca’Foscari de Venise et directeur du Centre d’études comparées des civilisations et des spiritualités de la Fondation Giorgio Cini.

Pour l’auteur, le soufisme, dimension spirituelle, mystique et ésotérique de l’islam, connait une phase d’expansion au XXIe siècle, guidé par des maîtres charismatiques qui renouvellent leur langage, en attirant de nouveaux disciples et en dépassant leurs cadres culturels et géographiques d’origine.

Dans une perspective réflexive en socio-anthropologie des religions, l’auteur tente de montrer la tension présente dans le soufisme contemporain entre la scientia experimentalis, la mystique axée sur l’expérience directe du divin, autorisant une certaine créativité, et la sacra doctrina, la tradition axée sur les textes sacrés, qui reproduit les structures et l’ordre moral islamique. Il décrit également les différentes formes d’hybridation entre la tradition islamique-soufie, le discours ésotérique occidental, notamment guénonien-traditionaliste, et le discours new age: hybridations qui permettent souvent la création de nouveaux rituels, doctrines et structures organisationnelles, et qui donnent lieu à des discours universalistes variés. Enfin, l’ouvrage discute les différentes options politiques du soufisme en Europe, comme le désintérêt dû à une attente eschatologique imminente, l’engagement citoyen et l’élitisme métapolitique.

