Rentrée scolaire 2020-2021: Une année atypique sous bien des rapports !

Écoliers, collégiens et lycéens retrouvent, ce mardi 15 septembre 2020, leurs enseignants pour une nouvelle année marquée par des nouveautés et des réformes de rythmes scolaires. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’adopter un système d’enseignement par groupes, selon une fréquence d’un jour sur deux, et de ne pas dépasser les 18 élèves par classe, en prévention contre le coronavirus.

Cette décision qui sera mise en œuvre tout au long de l’année scolaire 2020-2021, fait suite à un accord conclu entre les syndicats du secteur de l’éducation et le ministère de l’Education, à l’issue d’une session qui a réuni les deux parties, mardi 8 septembre 2020.

La limitation à 18 le nombre d’élèves dans une seule classe et selon un système de groupe, vise à appliquer la distanciation physique, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sanitaire de lutte contre le Coronavirus, spécifique à la rentrée scolaire.

Ce nombre représente approximativement la moitié de l’effectif moyen d’élèves par classe, étant noté que cette mesure sera accompagnée par des ajustements au niveau des horaires, le système d’enseignement en question prévoyant la répartition de chaque classe en deux groupes, chaque groupe assistera au cours, un jour sur deux.

Conformément à cette procédure, les programmes scolaires destinés aux élèves de l’enseignement de base, dans les collèges et les lycées feront l’objet de quelques modifications dans le but de rattraper le retard causé par l’annulation du troisième trimestre de l’année scolaire écoulée.

Des mesures préventives dans les foyers et cantines scolaires

Le ministère de l’Education a annoncé ce lundi 14 septembre 2020 que toutes les conditions de sécurité et toutes les mesures préventives sont assurées dans les foyers et cantines scolaires et ce, en application du protocole sanitaire.

Toutes les chambres et unités sanitaires seront quotidiennement désinfectées outre la mise à disposition des produits désinfectants dans les cantines et foyers et l’augmentation du budget consacré à leur acquisition afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Ledit département indique que tous les moyens de protection seront également disponibles au niveau des travailleurs dans ces établissements.

Le ministère rappelle qu’environ 350 mille élèves bénéficieront cette année d’un repas servi dans 2500 cantines scolaires du niveau primaire et 450 cantines scolaires du niveau secondaire.

Près de 18 mille élèves bénéficieront du transport scolaire et 45 mille élèves seront hébergés dans 330 foyers scolaires.

A noter que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi s’est rendu dans plusieurs établissements scolaires à Tunis, Ben Aours et Zaghouan…

Ces visites s’inscrivent dans le cadre des préparatifs visant à assurer une rentrée scolaire 2020/2021 dans les meilleures conditions, dans une conjoncture inhabituelle, marquée par l’épidémie du coronavirus.

À l’issue de ces visites inopinées, il a relevé un certain nombre d’insuffisances qui, selon lui, ne sont pas « à l’image de la Tunisie de 2020 ».

Mechichi a déclaré qu’ « il est inadmissible aujourd’hui qu’un élève n’ait plus accès aux nécessités les plus élémentaires au sein de son établissement à l’instar de l’eau courante et des sanitaires ».

Il a ajouté que l’école publique doit retrouver son véritable rôle d’ascenseur social, soulignant que son gouvernement est résolu à redonner à l’institution publique ses titres de noblesse, en redoublant d’efforts pour remédier à ces défaillances (…).