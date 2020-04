Réouverture des marchés municipaux de l’Ariana

Les marchés municipaux ont été rouverts ce mardi suite à la décision de la Mairie de les rendre accessibles au public sous de strictes conditions sanitaires, garantissant la sécurité et la protection et des clients et des commerçants, affirme un communiqué rendu public dans ce sens.

Il s’agit des marchés d’Ariana-ville, de Riadh Ennasr, et de Nouvelle Ariana qui ont rouvert depuis 9 heures du matin jusqu’à 15 heures durant toute la période de confinement, après avoir été réaménagés en termes de nettoyage, éclairage et d’organisation d’accès suivant un protocole précis et rigoureux pour éviter tout engorgement.