Réouverture des mosquées: Appel au strict respect du protocole sanitaire

A l’occasion de la réouverture lundi 18 janvier des mosquées, le ministère des Affaires religieuses appelle les fidèles au strict respect du protocole sanitaire visant à limiter la propagation de la Covid 19.

Le département insiste sur la nécessité pour les fidèles de faire leurs ablutions chez eux, de se munir de leurs propres tapis de prières et de porter les masques de protection à l’intérieur des mosquées. Le ministre rappelle, aussi, l’obligation de respecter deux mètres de distance physique.

Les personnes âgées, les personnes souffrant d’une maladie chronique et ceux qui ont des doutes sur leur état de santé sont priés de ne pas se rendre à la mosquée afin de préserver leur santé et celle des autres.

Le ministère précise que les mosquées et Masjids ouvrent 15 minutes avant l’appel à la prière.

Le département à mis en avant dans un communiqué la contribution des imams prédicateurs et de tous les cadres administratifs et des mosquées à l’application rigoureuse du protocole sanitaire. Le ministère a, également, salué les efforts consentis dans ce sens par les autres appareils de l’Etat et la société civile.

Face à la situation sanitaire difficile dans le pays, le Comité national de lutte contre le coronavirus a décidé un confinement global de quatre jours (du 14 au 17 janvier) assorti d’un couvre feu; de 16h00 à 06h00.