Ghannouchi  ne renoncera pas aux prières  surérogatoires de Trawih dans les mosquées

Le président du Parlement dissous et chef du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, continuera à accomplir les prières de Trawih ( surérogatoires) pendant le mois sacré du Ramadan dans les mosquées publiques, malgré la récente tentative d’agression dont il a été victime à la sortie d’une mosquée de la capitale Tunis, a déclaré un dirigeant de son parti

« Il avait l’habitude d’accomplir ses prières en silence et de rentrer chez lui comme tout citoyen ordinaire, cependant, certains voyous ont voulu feindre un faux héroïsme aux dépens de Ghannouchi, qui leur est supérieur par ses connaissances et son intellect, ainsi que par sa morale », a-t-il ajouté.

Il a mis en garde « quiconque tente de pratiquer l’intimidation et profère des obscénités et d’inconvenantes paroles », affirmant que « le peuple libre de Tunisie et les fidèles des mosquées l’expulseront ».