Repli des échanges extérieurs de la Tunisie en avril 2021

Les volumes des échanges extérieurs de la Tunisie ont marqué une baisse en avril 2021. Les exportations et les importations en volume ont reculé respectivement, de 4,2% et 2,5%, après avoir affiché de fortes hausses au mois de mars, selon la dernière note de l’INS sur le « Commerce Extérieur aux prix constants base 2015- Avril 2021 », publiée mercredi.

Ce faisant et sous l’effet d’ne baisse plus prononcée en volume d’export qu’en import , le taux de couverture perd un point et demi, pour s’établir à 80,9% pour le mois d’avril.

Il est à remarquer néanmoins que ls prix poursuivent leur mouvement à la hausse, avec un rythme un peu plus soutenu à l’import (+2,9%) que pour l’export (+2,5%).

Baisse du volume des exportations de tous les secteurs d’activité

S’agissant des exportations, tous les secteurs ont enregistré une baisse du volume de leurs exportations, à l’exception de celui du textile habillement et du cuir qui a connu une évolution positive de 4,2%.

La baisse en volume (-4.2%) enregistrée au niveau global des exportations provient principalement, d’une contribution négative du secteur de l’énergie (-26,2%) et de l’agriculture et des agro-industries (-17,4%).

Pour ce qui est des importations, la majorité des groupes de produits ont participé à cette baisse, à l’exception des produits énergétiques dont le volume s’est accru de 37,8% et les produits alimentaires qui se sont maintenus (+0,7%) par rapport à mars 2021.

Il est à noter que c’est la baisse remarquable de 11,1% enregistrée au niveau du volume des achats de produits de biens de consommation qui a contribué le plus au fléchissement du volume global des importations.

Evolution des échanges hors énergie

Après deux mois d’évolution positive, les volumes des échanges hors énergie marquent une pause et enregistrent des baisses, avec un taux plus prononcé au niveau des importations (-6,4%) que pour les exportations (-1,1%).

Par ailleurs, les prix hors énergie ont enregistré une hausse de 0,6% à l’export et 2,4% à l’import, ce qui a entraîné une baisse des termes de l’échange hors énergie, pour le troisième mois consécutif, de 1,8 point, pour se situer à 94,7%.