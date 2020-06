Report de billets: la CTN annonce de nouvelles mesures

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, vendredi, qu’il est possible de reporter à une date ultérieure et sans frais de modification, les billets de tous les voyages non assurés durant la période du 16 mars au 23 juin 2020 et ceux programmés au cours de la période du 24 juin 2020 au 30 septembre 2020.

Ces nouvelles mesures ont été décidées en attendant la réouverture des frontières dans le pourtour méditerranéen, souligne la CTN dans un communiqué.

Ainsi, en ce qui concerne les voyages non assurés du 16 mars au 23 juin 2020, il sera possible de reporter à une date ultérieure, les billets de tous les voyages non assurés, suite à la fermeture des frontières Européennes, au 23 Juin 2020, sans frais de modification, dans les 18 mois à compter de la date de départ. Un ajustement tarifaire peut éventuellement, être appliqué en fonction de la période de voyage choisie, souligne la CTN.

Pour ce qui est des voyages programmés du 24 juin 2020 au 30 septembre 2020, la Compagnie a indiqué qu’il sera possible de reporter à une date ultérieure, les billets de tous les voyages, sans frais de modification, dans les 18 mois à compter de la date de départ, précisant, qu’un ajustement tarifaire peut aussi être appliqué. Et d’ajouter que les conditions d’annulation dépendent des modalités du tarif initial, soulignant que le solde des bons d’échange doit être effectué d’ici le 18 juin 2020.

» Si les bons d’échange sont antérieurs au 18 juin courant et non soldés, la réservation sera annulée et la somme versée sera intégralement, transformée en coupon, à utiliser dans les 12 mois suivant la date de création du coupon avec une période de voyage de 24 mois « , précise la CTN.

Passé le 18 juin 2020, les bons d’échange devront être soldés dans les délais initialement prévus.