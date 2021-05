Report de la 21ème édition du Forum de l’investissement en Tunisie à l’année 2022

-L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia » a annoncé le report, à l’année 2022, de la 21ème édition du Forum de l’investissement en Tunisie (Tunisia Investissement Forum –TIF), qu’elle avait l’habitude d’organiser annuellement au mois de juin, et avec une fréquence biennale depuis 2015, et ce en raison du contexte sanitaire que traversent la Tunisie et le monde entier.Le directeur général de la FIPA, Abdelbasset Ghanmi, a souligné dans une déclaration à l’agence TAP, que la décision de report intervient en raison de la propagation du coronavirus et des restrictions sanitaires imposées par les différents pays (fermeture des aéroports, restrictions de déplacement), qui entraveraient la participation des délégations étrangères à ce forum. Le Forum de l’investissement en Tunisie vise à promouvoir les opportunités d’affaires, qu’offre la Tunisie auprès du plus grand nombre d’investisseurs, d’hommes d’affaires et de décideurs étrangers et nationaux, afin de renforcer l’investissement dans le pays et de favoriser son intégration dans les chaines de valeur mondiales.

L’édition 2019 du TIF a accueilli 1320 participants, répartis entre 1059 tunisiens et 261 étrangers de 38 pays.

Il est à noter que le flux des investissements directs étrangers vers la Tunisie a chuté de 31,6 %, durant le premier trimestre de 2021.