Report de la fermeture de l’aéroport Tozeur-Nefta au début avril

La fermeture de l’aéroport Tozeur-Nefta a été reportée au début avril 2021 en raison de la programmation d’une série de vols internes à l’occasion des vacances de printemps, a annoncé une source responsable à l’aéroport.

- Publicité-

Prévue initialement au début du mois de mars jusqu’au mois de septembre prochain, la fermeture de l’aéroport intervient en raison du démarrage de la seconde phase des travaux de réhabilitation et d’amélioration d’infrastructure au niveau de l’aéroport.

Rappelons qu’une enveloppe de 43 millions de dinars a été allouée au projet de rénovation de l’aéroport Tozeur-Nefta dont la première partie des travaux a été lancée en 2020.

Le projet porte sur le réaménagement et l’amélioration de l’infrastructure de base de l’aéroport à travers notamment la réhabilitation de l’aérodrome et de l’aérogare ainsi que la rénovation du système d’éclairage et de balisage aérien.