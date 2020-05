Report de la reprise des cours à l’université

La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des grands projets Lobna Jeribi, a annoncé lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 21 mai 2020, le report de la reprise universitaire.

Prévue pour le 1er juin 2020, la reprise a été reportée au 8 juin. Ainsi, les étudiants pourront se déplacer entre les gouvernorats à partir du 4 juin. De son côté, le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi, a annoncé aujourd’hui, que les déplacements entre les gouvernorats du Grand-Tunis seront autorisés, durant les vacances de l’Aïd.



Il a souligné que les patrouilles de sécurité seront installées pour interdire les déplacements des citoyens entre le reste des gouvernorats durant la période de Aïd El Fitr. Tous les contrevenants seront interdits et rebrousseront chemin.

De son côté, la ministre chargée des grands projets auprès de la présidence du gouvernement Lobna Jeribi a déclaré, aujourd’hui, que les cafés et les restaurants ouvriront leurs portes lors de la troisième phase du confinement ciblé.

Les secteurs concernés par la reprise des activités



»A partir du 4 juin, cafés et restaurants reprendront leurs activités. Ces derniers sont appelés à respecter les mesures de distanciation et la capacité d’accueil fixée en ces circonstances délicats », a-t-elle expliqué.



Jeribi a dans ce contexte ajouté, qu’à partir du 26 mai, ils pourront servir aux clients des plats et des cafés à emporter.



Rappelons qu’à partir du 26 mai 2020, les secteurs de l’Industrie, des services et des travaux publics pourront augmenter la capacité de leur activité de 50 à 75%.



Ainsi le report de la reprise de certaines activités au 4 juin, a été décidé. En ce qui concerne la fonction publique, les fonctionnaires continueront à travailler au régime de la séance unique avec deux horaires.



Idem pour les métiers libéraux, qui n’auront plus à travailler, selon le système d’alternance.

A partir du lundi 26 mai, les crèches et les jardins d’enfants reprendront leurs activités, avec une capacité d’accueil de 50%.

Lobna Jeribi a, également, indiqué que la reprise des bacheliers sera dans les délais annoncés.