Report du congrès non électif de l’UGTT

Il a été décidé officiellement de reporter le congrès non électif de l’UGTT qui devrait avoir lieu lundi et mardi 26 et 27 courant, apprend Mosaïque fm de sources informées, lesquelles expliquent ce report par l’exigence de respect du protocole sanitaire lié à la pandémie du coronavirus.

Les mêmes sources ajoutent que le secrétaire général de l’Organisation ouvrière, Noureddine Taboubi, a adressé une correspondance au ministère de la Santé sur les mesures inhérentes au protocole sanitaire en lien avec la tenue du congrès.

Il est à rappeler que la Commission administrative nationale de l’UGTT tenue en août dernier avait décidé la tenue un congrès non électif aux dates indiquées à Sousse.

- Publicité-