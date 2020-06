Report sine die de la cérémonie de signature du  » Pacte de stabilité et de ‎solidarité gouvernementale « ‎

Initialement prévue, le 5 juin courant, à Beït el Hikma à Carthage, la cérémonie de signature du » Pacte de stabilité et de solidarité gouvernementale » a été reportée à une date ultérieure, annonce, vendredi, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Interrogé par la Tap, Mohamed Ben Ammar, membre du bureau politique du parti Courant démocrate (Attayar) avait récemment estimé que la réticence du mouvement Ennahdha à propos du document gouvernemental a retardé sa signature.

» Ennahdha conditionne la signature du document par l’élargissement de la coalition gouvernementale « , a-t-il dit.

A la mi-mai, une séance de travail réunissant les représentants des partis de la coalition au pouvoir et de la présidence du gouvernement a eu lieu pour poursuivre le débat autour du « Document sur la solidarité gouvernementale », avait indiqué à la TAP, le secrétaire général du Mouvement « Echaâb », Zouhair Maghzaoui.

D’après lui, il a été décidé d’organiser des rencontres périodiques entre les deux parties et de prévoir d’autres entre le chef du gouvernement et les présidents des blocs parlementaires formant les partis de la coalition.

Selon Maghzaoui, la réunion avait permis d’évoquer les différends entre les composantes de la coalition au pouvoir, dont en particulier « le manque de clarté » de la position du mouvement Ennahdha, « au pouvoir ou dans les rangs de l’opposition »

» Des divergences et de profonds différends se sont manifestés au sein de la coalition au pouvoir « , a-t-il admis.