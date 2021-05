Reprise dans le secteur culturel et artistique à partir du lundi 17 mai

Le ministère des Affaires Culturelles autorise toutes les institutions culturelles et artistiques à reprendre leurs activités régulières à partir du lundi 17 mai 2021.

Les institutions relevant des secteurs public et privé peuvent reprendre les manifestations culturelles et artistiques, dans le respect des protocoles sanitaires et les horaires du couvre feu, décrété de 22h du soir à 5h du matin.

Dans un communiqué publié, jeudi soir, le ministère indique que cette décision intervient suite aux mesures de déconfinement annoncées, le mercredi 12 mai, par le Comité scientifique national de lutte contre le Coronavirus.

Cependant, la poursuite des nouvelles dispositions dépendra de l’évolution de la conjoncture sanitaire dans le pays, a-t-on encore précisé.

Après une reprise totale, entamée le lundi 08 mars dernier, la vie culturelle et artistique était récemment à l’arrêt, suite aux mesures de confinement imposé par la conjoncture sanitaire défavorable dans le pays à cause de la Covid-19.