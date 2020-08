L’acheminement du phosphate vers les usines du groupe chimique tunisien à Gabès et Sekhira par voies ferrée et terrestre a repris après plus d’un mois de blocage sur fonds des sit-ins et protestations sociales menés par des chômeurs à la gare de Gafsa, rapporte Mosaïque fm.

Rappelons que le blocage qu’ont connu les circuits d’approvisionnement a conduit à l’épuisement des stocks de phosphates et à l’arrêt des activités du groupe chimique.