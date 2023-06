Reprise des services en ligne de l’ATTT

Dans un communiqué répercuté par Radio Shems FM, 15 juin, l’Agence technique de transport terrestre porte à la connaissance du public la reprise de ses services à distance sur son site connu (www.attt.com.tn).

Les usagers peuvent réserver et prendre des rendez-vous en vue de l’accomplissement des formalités de la visite technique des véhicules, et de l’enregistrement des candidats aux divers examens des permis de conduire, ainsi que pour toutes les autres prestations, et ce à travers le site signalé.