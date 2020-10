Reprise du trafic des trains

La Fédération générale des chemins de fer relevant de l’UGTT a annoncée la suspension de la grève des trains et la reprise de l’activité ferroviaire suite à la séance de travail tenue vendredi après-midi, au siège du ministère du Transport et de la Logistique avec le chef du cabinet du ministre, Fayçal Stambouli.

Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu de remettre aux employés les tickets de restauration relatifs aux mois de juin, septembre et octobre au plus tard le 9 octobre 2020, et à payer les salaires de la Société des travaux ferroviaires (SOTRAFER) au plus tard le 7 octobre 2020, selon un communiqué de la fédération.

Les deux parties ont aussi convenu de tenir une séance de travail dans un délai ne dépassant pas le 15 octobre 2020 pour examiner les revendications professionnelles inscrites dans la correspondance adressée au ministre de tutelle.

Rappelons que la Fédération générale des chemins de fer a observé, depuis le 1er octobre 2020, une grève sur toutes les lignes du réseau ferroviaire pour protester contre » des violations des acquis sociaux des employés perpétrées par le PDG de la SNCFT ».

Laârbi Yakoubi, Secrétaire général de la fédération, avait déclaré, hier à l’agence TAP que » la grève se poursuivra jusqu’à l’obtention d’une réponse favorable de la part de l’administration aux revendications de la partie syndicale « .