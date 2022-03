Collision entre 2 trains : L’affaire mise en délibéré pour le 31 mars

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis 2, a mis en délibéré l’affaire de la collision entre deux trains à Djebel Jelloud et rendra son verdict le 31 mars courant, a indiqué son porte-parole officiel, Samy Smadhi.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a précisé que les mis en cause sont un contrôleur de sécurité et les deux conducteurs de trains qui ont été traduits devant la juridiction saisie pour répondre de blessures sans avoir l’intention de les causer et pour ne pas avoir pris les précautions et fait montre de la diligence requises .