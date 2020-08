Reprise du transport du phosphate de Redeyef

Le ministère des Energies, des mines et de la transition énergétique a annoncé qu’une réunion de travail a eu lieu ce mardi 4 août 2020 avec la participation d’Ali Hafiane, conseillé du ministre, Adnen Hajji, député à l’ARP, des représentants des demandeurs d’emploi et des représentants du syndicat des mines et des laveries.

Un accord vient d’être conclu pour lever immédiatement les sit-in pour une durée de trois mois à partir de la date de l’accord et la reprise de la production et du transport du phosphate.

Le représentant de l’Etat a reconnu les accords conclus avec les gouvernements précédents et qui concernent les dossiers de l’emploi, la formation et le développement de la région de Gafsa et Redeyef. Des négociations avec le gouvernement (une fois formé) auront lieu concernant les délais d’application.

En cas de changement de l’équipe au sein du ministère, l’actuel ministre se chargera de présenter les recommandations nécessaires à la nouvelle équipe ministérielle afin qu’elle accorde une priorité absolue à l’application des engagements et pour respecter la continuité de l’Etat.

Selon Ali Hafiane, conseillé du ministre, l’opération de transport du phosphate des mines de Redeyef est bloquée totalement depuis 2017 à cause des sit-in. Un stock de 1,5 millions de tonnes est disponible sur place. L’opération du transport reprendra suite à cet accord à partir d’aujourd’hui.