Reprise, incessamment, de l’exploitation de la ligne ferroviaire n° 15, pour le transport de phosphate

« La SNCFT reprendra, dans les prochains jours, l’exploitation de la ligne ferroviaire n° 15 reliant les deux régions de « Metlaoui » et « Kef Edour », ce qui permettra d’assurer le transport du phosphate en toute sécurité et de garantir des recettes supplémentaires à la Société », a annoncé mardi soir, le ministère du Transport. Et de préciser, que le transport du phosphate par voie ferroviaire permet une maîtrise du coût de production de cette matière, un gain de temps, et une réduction de la pollution. Le département de Transport a fait savoir aussi que « la ré-exploitation de la ligne 15 permettra la reprise de l’activité du train « Le Lézard Rouge », ce qui est de nature à dynamiser l’activité touristique dans la région ». Il importe de noter que 13 wagons de transport de phosphate ont été réparés récemment, moyennant une enveloppe de 39 millions de dinars. Ces wagons ont été endommagés lors des inondations qui sont survenues en octobre 2017. 20 autres wagons sont actuellement en cours de réparation. A noter que la Société de travaux ferroviaires SOTRAFER a aménagé 8,5 km de voies ferrées sur la ligne n° 15 qui s’étend sur 41 km.