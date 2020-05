République du Congo : 469 cas confirmés et 16 décès

Le continent africain est de plus en plus touché par la pandémie du coronavirus. Le ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l’intégration de la Femme au Développement de la République du Congo a publié dans un communiqué, la situation épidémiologique du pays.

A la date du 21 mai 2020, la République du Congo recense au total 469 cas confirmés et 16 décès.

Quant au nombre des personnes guéries, il se porte à 137.

Rappelons que la République du Congo (Brazzaville) a détecté le 14 mars le premier cas de coronavirus.