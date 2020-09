Ressources en eau- Barrages : 1 milliard m3 au compteur

Les dernières pluies enregistrées dans plusieurs régions tunisiennes ont porté les quantités d’eau retenues dans 34 barrages du pays, à 1 milliard m3, jusqu’à ce vendredi 11 septembre 2020. Il s’agit d’un écart de 22,7 millions m3, comparé à la moyenne de trois ans précédents, estimé à 979 millions m3, a indiqué le directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques, Faez Moslem.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable prévoit une amélioration du taux d’alimentation des barrages en eau au cours des prochains mois qui coïncideraient avec des périodes pluviales. Le taux de remplissage de ces ouvrages a atteint, depuis le 1er septembre 2020, 34 millions m3.

Des pluies intenses ont été enregistrées au cours des journées de 5 et 6 septembre dans plusieurs gouvernorats au Centre Est.

Les dernières pluies enregistrées, les 10 et 11 septembre 2020, dans les régions du Nord, ont permis de renforcer le taux de remplissage des barrages sans avoir un risque de crues, selon le responsable.