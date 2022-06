Résultat Bac 2022: Inscription au service SMS à partir de demain mardi 21 juin 2022

Les candidats qui ont passé les épreuves du baccalauréat session principale 2022 et voulant obtenir leurs résultats à travers le service SMS, pour les abonnés de Télécom, Ooredoo et Orange, peuvent effectuer l’inscription à ce service à partir de demain mardi 21 juin courant à 10h. Dans un communiqué rendu public par le ministère de l’éducation, les candidats peuvent envoyer un SMS au numéro 85005 comme suivant: BAC espace numéro de série * numéro CIN. Le numéro de série est composé de 6 chiffres et le numéro de la CIN est 8 chiffres a encore souligné le ministère de l’éducation. Les candidats inscrits à ce service recevront un SMS détaillé portant sur la moyenne finale, les notes obtenues et la décision finale avant la date de la proclamation officielle des résultats. Il convient de rappeler que près de 134 mille 950 candidats ont passé les épreuves écrites de la session principale du bac 2022 du 08 au 15 juin courant. Les résultats de la session principale seront proclamés le 26 juin courant. La session de contrôle est prévue à partir du 28 juin jusqu’au 1er juillet 2022 et les résultats seront annoncés le 09 juillet 2022, selon le calendrier du ministère de l’éducation.

