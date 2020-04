Retour progressif aux compétitions sportives – réunion MJS /présidents fédérations nationales

Le retour progressif aux compétitions sportives en Tunisie, a fait l’objet d’une réunon par visio-conférence tenue mercredi par le ministre de la jeunesse et des sports Adel Gaaloul avec les présidents des fédérations nationales des disciplines collectives; Wadii Jarry, fédération de football, Mourad Mestiri, fédération de handball, Ali Benzarti fédération de basket-ball et Firas El Felah, fédération de volley-ball.

Le ministre a souligné à cette occasion son appui au retour progressif des activités sportives dès que ce sera determiné par la présidence du gouvernement affirme le MJS dans un communiqué publié mercredi soir

Il a été convenu à ce propos de préparer un guide de mesures sanitaires spécifique pour chacune des quatre disciplines en vue du retour des compétitions sportives qui devrait se faire après le mois de ramdan ou à la fin du mois d’août, selon la situation sanitaire dans le pays. Il a été égalemet décidé de programmer d’autres réunions entre les commissions médicales des quatre fédérations , le centre médico-sportif et des sciences du sport,et la direction génerale des sports pour l’élaboration d’un protocole sanitaire pour les clubs qui sera soumis au ministère de la santé afin qu’il lui serve d’outil de référence pour le retour progressif à la compétition sportive.

Le ministère de la jeunesse et des sports rappelle-t-on, avait suspendu toutes les compétitions sportives en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19