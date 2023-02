Examen à Carthage du projet de texte organisant le conseil supérieur de l’éducation

Le président de la République, Kaies Saied a présidé lundi une réunion au palais de Carthage, axée sur le projet de texte organisant le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement crée conformément à la constitution du 25 juillet 2022.

La réunion a été marquée par la présence du ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi. Selon un communiqué de la présidence de la République, Saied a souligné l’importance de l’éducation et de l’enseignement, deux secteurs marquant la souveraineté de l’Etat, rappelant que la valeur des compétences tunisiennes à l’étranger est inestimable. Saied a affirmé par la même occasion, l’importance de l’enseignement public et l’impératif de mettre en place une conception globale des différentes étapes de l’éducation. Le président de la République a également noté l’importance d’accorder l’encadrement nécessaire aux cadres éducatifs ainsi que l’importance de la formation professionnelle.

Le président de la République a aussi évoqué l’importance des activités parallèles dont le théâtre, l’art, la calligraphie, meilleur processus permettant de préserver les valeurs de la liberté et de la justice face aux différentes formes de l’extrémisme.