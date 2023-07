Ridha reprend la DG d’Unimed de chez Lotfi, et traîne toujours un boulet financier à 8 MDT

Les états financiers d’Unimed, à fin décembre 2022, faisaient ressortir des capitaux propres positifs de 103.698.489 DT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice qui s’élève à 7.830.096 DT. L’année dernière, le total des revenus avait augmenté de plus de 12 MDT, mais presque d’autant les charges d’exploitation, dont notamment les achats d’approvisionnement (presque 9 MDT).

Le résultat d’exploitation n’augmentait donc pas et restait stable au niveau de 13 MDT. Et ce sont les 3,6 MDT en charges financières qui feront la différence, et les 2 MDT en IS, en hausse de presque 300 mille DT, qui amènent le bénéfice à 7,8 MDT. Bénéfice donc il y a, mais en digression par rapport aux 8,7 MDT de l’exercice 2021.

Ridha Charfeddine reprend le volant d’Unimed

Dans cette entreprise qui ne rémunère pas le reste des membres de son conseil d’administration (ils sont cinq dans ce cas), l’AGO du 28 juin 2022 a décidé de distribuer des dividendes d’un montant de 13 mDT [Ndlr : C’est certainement une erreur de celui qui ne savait pas que « m » c’est pour millier et le « M » pour million] à prélever sur les résultats reportés antérieurs. Ridha Charfeddine et la « Premium Holding » par lui détenue à hauteur de 99,99 %, recevront donc 763.688 DT en parts du bénéfice distribuable.

La même réunion de CA avait aussi vu la reprise des rênes d’Unimed, directement par Ridha Charfeddine. Ce dernier est désormais DG d’Unimed pour une période n’excédant pas son mandat d’administrateur, soit pour une période de 3 ans. Ridha reprend donc le volant de l’entreprise, en lieu et place de son frère Lotfi qui devient Président de Conseil d’Administration (PCA) pour la même période de 3 ans, contrairement à ce qui est écrit dans fiche-entreprise sur le site de la BVMT.

Notons que « le salaire brut servi au Directeur Général s’élève au titre de l’exercice 2022 à 756.377 DT. La somme des rémunérations nettes dues au Directeur Général s’élève au 31 décembre 2022 à 97.555 DT. Le Président du Conseil d’Administration ne perçoit aucune rémunération au titre de sa fonction de PCA. Par ailleurs, il continue à recevoir sa rémunération en tant que salarié pour le poste qu’il continue actuellement à occuper au sein de la société. Cette rémunération s’élève au titre de l’exercice 2022 à un montant brut 201.512 DT. La somme des rémunérations nettes dues au Président de Conseil d’Administration, s’élève au 31 décembre 2022 à 16.561 DT ». Chez les Charfeddine, on n’est jamais si bien payé que par soi-même, ou par son frère !