Senior Consultant à la BAD, Mohamed Lamine Dhaoui, a été Directeur du Service d’appui aux affaires, à l’investissement et à la technologie (PTC/BIT) au siège de l’ONUDI à Vienne (Autriche). Au service de l’ONUDI depuis 1990, il a occupé des postes différents, notamment ceux de directeur du service des politiques industrielles et du développement du secteur privé (PTC/PSD), de conseiller spécial et coordinateur des questions thématiques auprès du directeur général de l’ONUDI, et de directeur adjoint du service du renforcement des capacités commerciales (PTC/TCB).

Dhaoui a représenté l’ONUDI lors de plusieurs événements internationaux et est intervenu en tant qu’expert, orateur et/ou président de séance. Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, il a également été professeur à l’Institut Supérieur de Gestion de l’Université de Tunis. Sur son mur des réseaux sociaux, il s’est tout récemment exprimé sur la situation économique de son pays :

« Contrairement à la plupart des pays, rien ne se fait pour sauver l’économie en Tunisie. Le programme de reprise tarde à venir et entre temps le taux de chômage augmente, une vague de fermeture des PME commence, même sort pour les hôtels qui ne comptent plus même sur le tourisme algérien et des tunisiens résidents à l’étranger en raison des conditions sanitaires imposées…

Devant cette situation, que font nos trois présidents, notre gouvernement, nos députés, les partis politiques… Ils se disputent un pays au bord de la faillite économique, sociale et politique. Un débat national d’urgence sous la présidence du Président de la République s’impose pour mettre au point un plan de sauvetage national avec des efforts collectifs et l’appliquer rapidement avant qu’il ne soit trop tard. Rabi yoster Tounes !!! ».