Risques du recours excessif à l’emprunt auprès des banques, selon M.Hassen

Intervenant, mercredi 17 mai, sur les ondes de Radio Shems FM, l’économiste et ancien ministre Mohsen Hassen a mis en garde contre les risques du recours excessif de l’Etat à l’endettement intérieur, notamment auprès du système bancaire.

Il a estimé que le recours à l’emprunt auprès des banques menace la résilience des banques tunisiennes, tandis que l’emprunt en devises a des effets sur les réserves en monnaie étrangère.

L’endettement et l’emprunt intérieur sont des financements non productifs et conduisent à la hausse de l’inflation, a-t-il dit, ajoutant que l’emprunt intérieur ne doit pas s’ériger en règle ni dépasser certaines limites.

Ce commentaire intervient suite à la mobilisation d’un emprunt d’un montant de 400 millions dinars en devises étrangères auprès de 12 établissements bancaires.

Mohsen Hassen a signalé que le montant n’est pas grand, avertissant que l’emprunt en devises étrangères auprès des banques doit respecter les règles

de la gestion prudentielle des banques.