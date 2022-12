Mohsen Hassen : nous sommes allés de mal en pis

Sous le titre « la nouvelle république, est-ce possible », le journal Assabah, du mardi 20 décembre, a présenté à ses lecteurs un dossier où il a recueilli les avis de plusieurs figures politiques et économiques, et ce au lendemain de l’annonce des premiers résultats des élections législatives du 17 décembre qui se sont soldées par un taux de participation de 11,22%.

Dans ce contexte, le conseiller économique international et ancien ministre du commerce, Mohsen Hassen, a qualifié la situation économique actuelle de la Tunisie de difficile et qu’elle va s’assombrir et que le pays va de mal en pis.

« Abstraction faite du contexte politique et les points de vue différents qui le tiraillent, je ne vois pas de succès palpable sur le plan économique, comme l’avaient espéré les partisans du processus de 25 juillet, a-t-il dit ajoutant que « nous sommes plutôt sortis d’une mauvaise situation pour nous trouver dans une situation pire.

La manière dont le gouvernement aborde le dossier économique a aggravé la crise, a-t-il estimé, et ce parce que le gouvernement manque de compétences et il ne connait pas les vrais problèmes qui se posent ni ce qu’il doit faire, et il est incapable de répondre aux demandes.

Il a noté que le gouvernement de Najla Bouden n’a pas présenté un programme d’action pour la reprise économique et est resté les bras croisés devant la détérioration de la situation, disant que les problèmes auraient pu être résolus à la faveur d’un dialogue national élargi associant les compétences nationales au débat et débouchant sur la définition d’un plan de sauvetage économique national et concerté.