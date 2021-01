Un agriculteur originaire de Rpouheya, gouvernorat de Siliana, a été cambriolé à l’aube du vendredi 8 janvier 2021. Quand il s’est rendu compte de la disparition de 20 têtes de bétail, l’agriculteur et sa femme ont essayé de rattraper les voleurs et récupérer les moutons, les voleurs ont alors kidnappé la femme. Une source sécuritaire a indiqué à Mosaique fm, que le bétail a été retrouvé mais la femme est toujours portée disparue et les recherches se poursuivent.

