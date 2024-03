Présidentielle : « Si je ne suis pas élu, ce sera une boucherie pour le pays »

Lors de son discours, l’ancien président Donald Trump a évoqué une « boucherie » pour l’économie des Etats-Unis s’il n’était pas élu face au sortant démocrate Joe Biden. L’équipe de campagne de son opposant a accusé le Républicain de vouloir « un autre 6 janvier », rapporte Reuters.

« Le 5 novembre sera la date la plus importante de l’histoire de notre pays », a déclaré Trump lors d’un meeting de son parti à Vandalia, quatre jours après s’être assuré de l’investiture républicaine, comme l’a fait le président Biden dans le camp démocrate.

Toujours selon Reuters, décrivant sa victoire aux primaires républicaines comme « la plus rapide jamais remportée », il a souligné que cela signifiait aussi une attente de plus de sept mois avant le match retour de l’élection de 2020. « C’est une éternité quand vous avez des gens incompétents à la tête du pays et qui le conduisent à sa perte », a-t-il lancé.