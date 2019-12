Rwanda : La croissance économique atteint 11,9% au 3e trimestre 2019

La croissance économique du Rwanda a atteint 11,9% au troisième trimestre 2019 comparativement à la même période en 2018. C’est ce qu’a annoncé récemment le directeur général de l’Institut national de la statistique, Yusuf Murangwa à Ecofin.

Cette hausse a été essentiellement attribuée aux secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et des services qui ont enregistré une progression de 8%, 13% et 14%.

Concernant l’agriculture, elle explique ce résultat grâce à la progression des cultures vivrières, des cultures d’exportation et du thé qui ont enregistré des taux de 5%,22% et 29%.

En ce qui la croissance de l’industrie, elle a été stimulé par la construction et la fabrication, qui ont augmenté respectivement de 29% et 13%. Dans le secteur manufacturier, la transformation des aliments a augmenté de 15%, les textiles, les vêtements et le cuir ont augmenté de 27%, les matériaux de construction minéraux non métalliques (ciment) ont augmenté de 14% tandis que les produits chimiques qui comprennent les peintures et les savons ont augmenté de 31%.

S’agissant des services, la croissance a été soutenue par les bonnes performances dans le commerce de gros et de détail 35%, l’hôtellerie et la restauration 15% et le transport 18% entre autres. Le transport aérien a augmenté de 18%.

En revanche, les industries extractives et de carrière ont chuté de 16% en raison de baisses de 25%, 34% et 42% des exportations de cassitérite, Wolfram et Coltan.