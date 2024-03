Rwanda : Paul Kagame désigné par le parti au pouvoir comme candidat à la présidentielle

Le Front patriotique rwandais (FPR) a désigné l’actuel président Paul Kagame comme son candidat à l’élection présidentielle qui se tiendra le 15 juillet prochain. Le Rwanda se présente comme l’un des pays les plus stables du continent africain, mais plusieurs groupes de défense des droits humains accusent Paul Kagame de le diriger dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d’expression.

« Le fardeau de la responsabilité de diriger notre pays peut être considéré comme une fonction d’absorbeur des chocs, compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Cela requiert un bon état d’esprit », a déclaré Kagame.

« J’accepte ce fardeau de responsabilité, mais en faisant un appel à trouver quelqu’un pour me relever de cette responsabilité », a-t-il ajouté.

- Publicité-