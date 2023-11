Rwanda-Réfugiés : Rishi Sunak prévoit une « législation d’urgence »

Le gouvernement britannique refuse d’abandonner son projet de renvoi des demandeurs d’asile vers le Rwanda, jugé illégal mercredi par la Cour suprême. Le premier ministre Rishi Sunak prévoit une « législation d’urgence » au parlement visant à désigner le Rwanda comme étant un pays sûr pour répondre aux contestations juridiques.

Le premier ministre a déclaré dans une interview que les arrivées de migrants sont à la baisse :

»Nous avons déjà réduit les chiffres d’un tiers, mais nous n’allons pas nous arrêter là. C’est un progrès, mais je veux finir le travail. Et pour cela, il faut que le Rwanda soit opérationnel. Je suis déterminé à faire tout ce qu’il faut pour y parvenir. Cela signifie qu’il faut présenter une législation d’urgence visant à garantir que le Rwanda est un pays sûr pour les migrants. Nous avons négocié un nouveau traité avec eux et nous ferons en sorte que les tribunaux nationaux ne puissent pas bloquer systématiquement nos vols vers le Rwanda. »

Mercredi, Rishi Sunak a assuré qu’il ne laisserait pas la Cour européenne des droits de l’Homme « bloquer » le projet, qui n’a jamais été mis en œuvre. En juin 2022, c’est à la suite d’une décision de la CEDH que le premier avion avait été empêché de décoller.

Techniquement, le processus de ratification côté britannique doit prendre au moins 21 jours où les deux chambres du Parlement siègent, et le texte devra également être ratifié par le Parlement rwandais.

Au Royaume-Uni, les sondages donnent l’opposition travailliste, qui a promis de renoncer à ce projet, largement en tête pour les élections attendues l’année prochaine.

- Publicité-