Le dirigeant au mouvement Ennahdha et son élu au Parlement, Samir Dilou, a nié catégoriquement que son parti « veuille la tête « du chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh.

Dans une interview publiée lundi par l’hebdomadaire « Assabah al-Ousbouî », il a ajouté qu’il n’y a pas lieu non plus de soutenir ou de s’associer à une motion de retrait de la confiance à Fakhfakh, affirmant qu’Ennahdha « ne cherche pas non plus à faire chanter le chef du gouvernement pour le mettre sous son emprise », estimant que « le chantage est un acte immoral et sert à brader l’intérêt national pour engranger un acquis probablement fictif ».