Saber Mansouri, président de la 7e édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie, en tournée dans les régions

Saber Mansouri, président de la 7ème édition du Prix Goncourt Choix de la Tunisie, sera en tournée dans les régions (Monastir, Mahdia, Kairouan, Béjà et Bizerte) et ce, du 1er au 3 février 2023, en amont de la grande cérémonie prévue au mois de mars prochain.

En prélude à cette tournée, il sera présent à l’Institut français de Tunisie (IFT) le 31 janvier 2023 pour une une rencontre-débat autour de son dernier ouvrage « Un printemps sans le peuple : Une histoire arabe usurpée », paru aux éditions Passés / Composés (2022).

Du XIXe siècle jusqu’au temps présent, les révolutions sont célébrées comme des moments du génie du peuple. Observateur de la révolution, Saber Mansouri donne dans son livre, à voir l’œuvre politique tunisienne et arabe contemporaine : depuis le choc colonial, le protectorat français, en passant par la résistance, l’indépendance, Bourguiba, Ben Ali et l’actuel président de la République tunisienne répétant au quotidien « Le peuple veut », il n’y a aucun nouvel art de gouverner, aucune œuvre affranchissant les siens. Après avoir vécu longtemps sous l’autoritarisme contre le peuple, les Tunisiens découvrent la démocratie sans les citoyens.

Historien tunisien, disciple de Pierre Vidal-Naquet, hélléniste et arabisant, Saber Mansouri est l’auteur de cinq essais et trois romans. Il a a fondé la collection « Maktaba-Bibliothèque » chez Fayard, destinée à faire connaître des textes inédits de la culture arabo-musulmane. Il enseigne par ailleurs l’histoire grecque archaïque et classique à l’Institut Catholique de Paris. Egalement conteur, il allie poésie et allégorie pour raconter la condition humaine. Parmi ses romans « Sept morts audacieux et un poète assis » (éditions Elyzad, 2020), « Une femme sans écriture » (éditions Seuil, 2017), « Je suis né huit fois » (éditions Seuil, 2013).

