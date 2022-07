Saïd assiste à une parade militaire célébrant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a assisté mardi matin, à Alger, à une parade militaire organisée à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune, des chefs d’Etat et de gouvernement, ministres ainsi que d’éminentes personnalités venant de plusieurs pays frères et amis, rapporte un communiqué de la présidence de la République.Il est à noter que le Président de la République, Kaïs Saïed, effectue une visite de fraternité et de travail en République Algérienne Démocratique et Populaire les 4 et 5 juillet 2022, à l’invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.La visite s’inscrit dans le cadre de la participation du chef de l’Etat aux festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance, a-t-on appris d’un communiqué de la présidence de la République publié, hier lundi.