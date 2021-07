Saied a orchestré ce qui ressemble à un coup d’État. Mais la démocratie n’y est pas encore morte, selon le TIME

Ces dernières années, la Tunisie est devenue victime de sa propre réputation. Au cours de la décennie qui a suivi sa révolution historique de 2011, sa caractérisation comme « la seule réussite démocratique du printemps arabe » lui a invariablement collé à la peau. Et alors que les observateurs ont régulièrement célébré sa « transition démocratique », ils ont négligé un parlement qui a régulièrement sombré dans le chaos et une économie défaillante. Si l’on y ajoute le pire de la pandémie de COVID-19 et sa réponse catastrophique par le gouvernement, un événement comme celui qui s’est produit dimanche – lorsque le président Kais Saied a suspendu le Parlement du pays et démis l’impopulaire chef du gouvernement impopulaire Hichem Mechichi – devient presque inévitable, affirme l’influent magazine américain TIME.

Peu de gens ont vu venir l’intervention de Saied. Invoquant l’article 80 de la Constitution, il a suspendu le Parlement pour 30 jours et a retiré l’immunité de ses membres. Si la légalité de cette mesure reste la source d’un vif débat, son sérieux n’a jamais été mis en doute.

Pourquoi le président a senti qu’il devait agir ?

Le désir de changement en Tunisie était en gestation. Sous les dix derniers gouvernements qui se sont succédé en Tunisie au cours de la dernière décennie, une classe politique s’est formée, considérée comme totalement détachée de la réalité parfois brutale de la vie quotidienne des Tunisiens. L’année dernière, alors qu’une enquête gouvernementale a révélé qu’un tiers des ménages craignaient de manquer de nourriture, les politiciens tunisiens ont envisagé de supprimer les subventions pour le pain. À travers les émeutes liées au chômage, au désespoir économique, à la faim et à la brutalité policière, les politiciens et le gouvernement tunisiens ont ignoré les luttes d’un pays désespéré et se sont concentrés sur la théâtralité et le positionnement politiques.

Les préoccupations concernant la corruption restent une source de frustration pour de nombreux Tunisiens. « Tous les politiciens sont corrompus », a déclaré l’un d’eux. Cette perception ne semble pas s’étendre à Saied, cependant, qui reste extrêmement populaire. Selon un sondage réalisé par Emrhod Consulting, publié mercredi soir, 87% des 900 Tunisiens interrogés soutiennent le Président. Seuls 3% s’opposent à lui. Sa popularité n’est pas nouvelle. Lors du second tour de l’élection présidentielle de 2019, l’ancien professeur de droit et novice en politique a enregistré un score à peine inférieur au nombre total de voix exprimées pour le Parlement, où le parti autoproclamé « démocrates musulmans » Ennahdha est apparu comme le plus grand parti. Son étoile a peut-être un peu pâli depuis lors mais, en revanche, celle du Parlement a chuté.

Un coup d’État ou la « volonté du peuple » ?

Dans les jours qui ont suivi l’intervention du président, le débat en ligne sur sa signification a fait rage. En l’absence de preuves solides dans un sens ou dans l’autre, ses détracteurs qualifient l’action de Saied de coup d’État et ont qualifié ses partisans de putschistes et d’antidémocratiques, les accusant d’être à la solde de la France, des Émirats arabes unis et de l’Égypte. Les partisans de Saied affirment que leurs détracteurs sont des islamistes et affirment que le Président a agi selon la volonté du « peuple ».

Il est vrai que la résistance à l’intervention de Saied a été menée par Ennahdha, le parti islamiste. Cependant, tous les détracteurs de l’intervention du Président ne sont pas des islamistes. De telles accusations ne sont pas non plus susceptibles d’amadouer le Président et ses partisans auprès des bailleurs de fonds internationaux de la Tunisie, tels que l’Union européenne et les États-Unis, dont il a désespérément besoin pour rester à ses côtés. Néanmoins, qualifier d’islamistes tous ceux qui critiquent le Président reste un accessoire politique utile.

Pour beaucoup dans la Tunisie contemporaine, qualifier un opposant d’islamiste revient à mettre en doute son intégrité et à dénigrer ses motivations. Pour Ennahda, un exemple de la philosophie islamiste en Tunisie, la chute a été brutale depuis les sommets vertigineux de 2011. Au cours des dix dernières années, Ennahda a maintenu une présence dans presque tous les dix gouvernements tunisiens de divers bords. Ce faisant, elle s’est retrouvée associée à des compagnons improbables, ce qui a profondément sapé à la fois la crédibilité d’Ennahda et celle de ses partenaires politiques.

L’impression qu’Ennahda est déconnecté des luttes quotidiennes de nombreux Tunisiens a contribué à alimenter les manifestations de dimanche et a conduit à la mise à sac de nombreux bureaux du parti. « Ils ne pensent qu’à eux », déclare un jeune de la ville frontalière de Ben Guerdane. « Ce n’est pas seulement une question de politique, c’est une question d’emploi », dit-il, faisant référence à l’impression que les responsables régionaux d’Ennahdha distribuent les emplois aux membres du parti avant la population locale.

La démocratie en Tunisie est toujours en danger

Si Saied veut conserver son autorité morale en Tunisie, il est important qu’il ne contourne pas le processus politique pendant trop longtemps, estime le magazine TIME. Il a déclaré que la suspension du Parlement était temporaire. Son propre mandat est démocratique et n’est donc ni plus ni moins légitime que celui du parlement – et aussi problématique que soit le parlement, il est préférable de le révoquer par des bulletins de vote, et non par des menaces de balles. Une intervention comme celle de Saied met la démocratie tunisienne en grand danger. Mais pour l’instant, les composantes de la société civile tunisienne, politiquement conscientes et très investies, n’ont pas tiré la sonnette d’alarme, mais ont plutôt observé les événements de près.

Cependant, si Saied s’écarte de ses assurances constitutionnelles dimanche soir, il risque de mettre en péril non seulement le soutien vital dont il a besoin de la part du très influent syndicat tunisien, l’UGTT, mais aussi des bailleurs de fonds internationaux du pays.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu avec le président de la République lundi et l’a « encouragé adhérer aux principes de la démocratie et des droits de l’homme qui constituent la base de la gouvernance en Tunisie », a déclaré son bureau dans un communiqué. D’autres voix éminentes aux États-Unis ont été plus critiques. Dans le Washington Post, le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé les États-Unis et leurs alliés à se mobiliser pour la Tunisie, notamment en étant « sur le terrain ». Sur les médias sociaux, le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy a remis en question le rôle que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pourraient jouer en Tunisie. Au sein des groupes de réflexion (think tanks) de Washington, la réponse n’a pas été moins furieuse. Shadi Hamid, membre senior du Center for Middle East Policy de la Brookings Institution, un organisme non partisan, a appelé à la suspension de toute aide américaine à la Tunisie. Pour beaucoup de Tunisiens, la réponse de la communauté internationale semble bizarre. Sur les médias sociaux, les accusations de colonialisme ont dominé le discours.

Malgré les inquiétudes des observateurs étrangers, la démocratie n’est pas morte en Tunisie. Mais elle est en danger. Les 30 prochains jours seront cruciaux pour la voie que prendra le pays. Si une feuille de route pour sortir de la situation actuelle n’est pas établie d’ici là, le pays risque de voir se rétablir un parlement qui méprise ses citoyens, et de s’engager dans une période d’instabilité que peu de gens souhaitent revoir, prévient TIME.