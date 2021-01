Saïed adresse un message de félicitations à Biden à l’occasion de sa prise de fonction

Le président Kaïs Saïed a adressé, jeudi, un message de félicitations au président élu des Etats-Unis, Joe Biden, à l’occasion de sa prise de fonction.

Dans ce message, le chef de l’Etat a souligné la détermination de la Tunisie à travailler avec le nouveau président des Etats-Unis et sa nouvelle équipe pour renforcer les relations d’ » amitié » et de » coopération » établies entre les deux pays.

Cité dans un communiqué de la présidence, Kaïs Saïed a salué le soutien apporté par les Etats-Unis à la Tunisie en vue de mener à bien sa transition démocratique et réaliser sa stabilité économique et sécuritaire.