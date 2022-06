Saied appelé à présenter sa candidature aux Présidentielles

Le président de la République, Kais Saied a intérêt de présenter sa candidature pour les élections présidentielles afin de fermer la porte aux sceptiques et ceux qui remettent en cause sa légitimité et le processus du 25 juillet, a proposé e secrétaire général du Parti “le Courant populaire”, Zouheir Hamdi,.

Et d’ajouter sur Express fm que la faible participation au référendum n’affectera pas sa légalité, mais elle pourra battre en brèche sa légitimité et approfondir les doutes qu’il soulève.

“Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous soutenons le processus de Kais Saied. Ce que nous avons réclamé est en train de se concrétiser”, assure-t-il.

Hamdi a estimé que les forces nationales doivent être à même de prendre des décisions qui servent l’intérêt suprême de la Tunisie. Le Courant populaire fait partie de ces forces nationales.

Il a enfin exprimé sa crainte concernant l’éventuel échec du référendum, signalant qu’il n’est pas question de retourner à l’avant-25 juillet.

‘’Les Tunisiens n’ont qu’à réussir cette étape fatidique de l’histoire de l leur pays pour pouvoir avancer”,a-t-il dit.